Lara Jankovič: Ko je tvoj duh mlad, so leta le iluzija

O letih bi lahko razpredali v nedogled, saj ima vsakdo svoj pogled na neusmiljeno kolesje časa, ki pušča sledi na nas. Nekateri se staranja bojijo, drugi se prepustijo toku procesa, na katerega imamo še kako pomemben vpliv. To je spoznala tudi Lara Jankovič, izjemna igralka, ki te dni praznuje 50. rojstni dan. Ob pogledu nanjo se marsikomu zasvetijo oči, ker je utelešenje prepričanja, da so leta samo številka. »Že teden dni pred uradnim osebnim praznikom sem šla s prijateljico na morje in proslavljala ta mejnik. Zdaj sem v Mozirju s svojim dragim in uživava, kajti brez fige v žepu priz...