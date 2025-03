Lara Jankovič: Ceniti moramo tudi obline in napake (Suzy)

A namesto glavne vloge v veliki klasiki ali razkošnem muzikalu dobi avtorski projekt. Saj je glavna, a tudi za vse sama. Nič za to, nič ji ni odveč, 'nada umre zadnja', je njen moto. A seveda ne bo vse tako preprosto. Za komedijo s pianistom so moči združile zrele žene in ustvarjalke slovenskega glasbenega gledališča: dramska pisateljica in libretistka Jera Ivanc, igralka in šansonjerka Lara Jankovič ter režiserka Yulia Kristoforova. »Balkan Bluz Kabaret je hommage gledališču, gledališki umetnosti in kulturi,« pravi Lara. »Slovenija je tako butičen trg, da je tisto, kar ni v klasičnih gledal...