Lara Deu in Samo Petje: Na poti je prvi otrok (Suzy)

V slovenskih resničnostnih šovih je svojo drugo polovico našlo kar nekaj posameznikov in posameznic, zagotovo smo si zelo zapomnili mladi par, ki se je spoznal v Exatlonu. Leta 2021 sta namreč tam ljubezen našla Lara Deu in Samo Petje, ki sta kmalu po prihodu iz Dominikanske republike priznala, da sta zaljubljena do ušes. Sodeč po spletnih objavah imata golobčka v zadnjih nekaj letih zelo razgibano življenje, med drugim sta obiskala kar nekaj rajskih destinacij in svetovnih velemest.

Zdaj sta razkrila, da se bo njuno življenje kmalu zelo spremenilo. Na instagramu sta delila skupno fotografijo, na kateri je mnoge presenetil že precej velik Larin nosečniški trebušček, in ob njej zapisala: »Novo poglavje.«