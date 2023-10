Lale Gül: »Pri 21 letih sem še vedno nosila naglavno ruto, se delala, da verjamem « (Suzy)

Njena mama in babica se nista naučili nizozemščine, njen oče pa le toliko, da je lahko opravljal svoje delo, bili so tudi nepismeni, zato je njena zgodba toliko bolj neverjetna. Starši so želeli, da bi postala ponižna muslimanska žena in mati, vendar Lale Gül takšne prihodnosti ni želela. Na univerzi v Amsterdamu je študirala nizozemski jezik in postala pisateljica. V avtobiografskem prvencu je brez zadržkov obračunala s svojo družino, zaradi česar nima več stikov z njo, vendar poteze ne obžaluje, saj končno lahko živi tako, kot si je vedno želela. Odraščanje v ozkem svetu »Hoteli so, da b...