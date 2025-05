Lahko si … Ustvarite novo telo (Suzy)

Šaman dr. Alberto Villoldo pravi, da je na svojih potovanjih v Amazonijo videl ljudi brez demence, raka in srčnih bolezni, saj se prehranjujejo rastlinsko, dodajajo ribe in meso divjih živali. Vedo, katere rastline vklopijo gene za regeneracijo, tako živijo zdravo in dlje. Zasnoval je nasvete po njihovih modrostih, ki spodbudijo obnavljanje in popravljanje napak v telesu, ki jih imamo v vsaki celici in organu ter nam lahko pomagajo zgraditi novo telo. Svetuje, da:

- Jemo pretežno rastlinsko hrano, občasno ribe in jajca (enkrat na teden).

- Omejimo nasičene maščobe (iz mesa in sira) ter odstranimo sladkor in vse, kar se v črevesju pretvori vanj, npr. predelane žitarice. Jejmo veliko sadja, a šele po poldnevu.

- Imamo samo dva obroka dnevno z osemurnim premorom. To pomeni, da preskočimo zajtrk ali večerjo. Tri ure pred spanjem ne jemo.

- Dodamo vitamine B-kompleksa, vitamin D, multivitamine in minerale. Veliko se smejmo in zlahka odpuščajmo.