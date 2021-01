Lahko sem dama!

Štajerka Martina Ipša, ena najbolj zabavnih stand up komičark na naših tleh, je poskrbela za pravi spektakel. Martina se je namreč med čakanjem, da se v Sloveniji začne spet odvijati življenje, kakršnega smo bili vajeni, odločila za popestritev svojega vsakdana. Komičarka, ki sicer prisega na udobna in športna oblačila, kratko pričesko in naraven videz, se je pred očmi sledilcev na instagramu prvič v življenju sama naličila. »Tudi dekolte imam, ampak le glejte, da se ne boste preveč vzburili,« se je med pitjem čaja zasmejala Martina in zavihala rokave. Med nanašanjem ličil je ves čas skrbela za dobro voljo in smeh na svoj račun. »To moram večkrat početi. Kako pa naj bi se znala naličiti, mene so doma naučili samo kuhati. Zdaj šele vidim, da imam velik nos,« nas je nasmejala Martina in dodala, da občuduje ženske, ki skrbijo za svoj videz. »Zdaj nisem videti tako strogo, ko sem videti kot dama,« se je zasmejala Martina in svoje sledilce navdušila z rezultatom, številni pa so jo pohvalili, da ji je šlo ličenje odlično od rok.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: