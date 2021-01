Lahko se ponovno stresejo tla, izvemo lahko neprijetne novice

Petek, x. x.

Petek, 8. 1.

Izkoristite dan za ustvarjanje in nekaj, kar vas navdihuje, ter globoko vdihnite sapo pred prihodnjimi težjimi dnevi. Zvečer pazite na cesti, ne zapletajte se v prepire in ne vztrajajte pri svojem za vsako ceno.

Sobota, 9. 1.

Ker bo Merkur na Saturnu pritiskal na nas s črnogledostjo, strahovi in slabimi novicami, je najbolje, da se odklopimo od vsega in povabimo partnerja na žgečkljiv zmenek. Luna v strelcu nas bo vlekla v naravo.

Nedelja, 10. 1.

Luna v strelcu bo prinesla nekaj optimizma, a ker se zvečer s kvadratom poveže z Neptunom, lahko pregloboko pogledamo v kozarec ali imamo povsem napačen pogled na neko zadevo. Ne odločajte se!

Ponedeljek, 11. 1.

Dopoldne bo z Luno v strelcu še spodbudno, s trigonom na Mars nam bo prinesla več energije in zanosa. Po 14. uri pa vstopi v kozoroga in prinaša več resnosti, a zvečer tudi prijetnih ljubezenskih trenutkov.

Torek, 12. 1.

Stresen in nemiren dan, ko se nam bodo načrti postavljali na glavo in bodo telefoni ves čas zvonili. Ne pustite, da vam kaotična energija pride do živega. Zvečer je odličen čas za duhovnost in ustvarjanje.

Že zjutraj se dovrši naporen mlaj v kozorogu. Pričakujete lahko ovire, blokade, slabe novice in nemir. Pazite nase in zdržite, ne da bi padli v razpoloženjsko črno luknjo kljub težkim dogodkom. Oprite se na partnerja.

Četrtek, 14. 1.

Odzvanjali bodo včerajšnji dogodki, nekaj se je nepreklicno zrušilo in končalo. Z Luno v vodnarju bomo sicer gledali naprej in imeli tisoč in eno idejo, kako rešiti nastalo situacijo. Sodelujte in se povezujte.

Dinamičen teden nas čaka, ko se bo veliko dogajalo. V petek prestopita v novo znamenje Merkur in Venera. Prvi v vodnarja, kjer nam prinaša uvide, več povezovanja, modrosti, bolj objektiven pogled na situacijo.Venera pa v kozorogu ohlaja naše odnose, da bodo nekaj časa bolj resni, premišljeni, nadzorovani. Kljub temu bodo dnevi naporni – v soboto lahko sicer še čutimo nekaj navdiha za ustvarjanje, a že ponoči kvadrat Merkurja in Marsa spodbuja agresijo, napetost, grde besedne boje, paziti moramo tudi na cesti. Bližamo se namreč težavnemu mlaju v kozorogu, pred katerim se zvrsti še nekaj neprijetnih aspektov – Merkur bo v kvadratu z Uranom, Mars s Saturnom, Sonce pa na Plutonu.Lahko se ponovno stresejo tla, izvemo lahko neprijetne novice, ki nas bodo pretresle, pestro bo tudi v politiki. Na osebni ravni se lahko vplivi izrazijo kot nervoza, nemir, nepotrpežljivost, občutek nemoči in izigranosti s strani nekoga, ki je močnejši od nas. Ker je Venera lepo povezana z Marsom in Uranom, je najbolje, da si v odnosu zacelimo rane in se pocrkljamo v partnerjevem objemu.