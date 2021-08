Lado in Anela v Istri: prvič vsi štirje skupaj

Tisti, ki imate dojenčka, boste razumeli odločitev Lada Bizovičarja in Anele Šabanagić, zakaj nista izbrala kakšne bolj oddaljene lokacije za preživljanje počitnic. V sosednji Istri sta v družbi dobrih prijateljev uživala v izbrani hrani in čofotanju v bazenu razkošne vile. Sploh prvič sta namreč z obema otrokoma dlje časa preživela od doma. Priča smo bili tudi posebni premieri – mamica dveh hčerk je pokazala njuno prvorojenko. Seveda je bila pozorna, da ni razkrila njenega obraza, saj bi s tem močno ujezila Lada, ki se je tudi tokrat držal v ozadju, saj želi družino obdržati skrito pred javnostjo. Je pa bilo nekaj fotografskih utrinkov dovolj za ugotovitev, da je Lana vsaj po barvi in vihravih laseh podobna mamici.



