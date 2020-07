Lado Bizovičar in Anela Šabanagić: parčkanje v pravljični Toskani

Lado Bizovičar in njegova srčna izvoljenka Anela Šabanagić sta velika popotnika, ki sta v zadnjih nekaj letih, odkar sta par, obredla dober del Evrope in tudi sveta. Ko sta pred dvema letoma postala oče in mama, ju to ni ustavilo, temveč sta kot velika avanturista na potovanja privadila tudi svojo hčerkico. Tedni v karanteni so bili zanju precej mučni, saj sta vajena vandranja, zato ne preseneča, da sta se pred kratkim odločila za potep po prekrasni Toskani, kjer sta bila na oddihu že nekajkrat.Tokrat pa se tja nista odpravila sama, temveč z družbo, v kateri sta bila tudi nekdanji smučarski as Jure Košir in njegova partnerka ...