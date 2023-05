Tistega zanimivega leta 2021 sem se zavoljo še ene 'aktualne sestavine' vrgla v vse mogoče in predvsem tuje članke, raziskave, znanstvene trditve … In priznam, da mi je kvercetin že takrat prirasel k srcu. Hkrati sem spoznala vedno več ljudi, ki so ga preizkusili na lastni koži, zato sem se nanj spet spomnila v začetku letošnje zime. V resnici bolj zato, ker smo doma sklenili, da vendarle posvojimo mucka. Glede na to, da se že od najstniških let borim z alergijo na mačjo dlako in prepričanje, da nobena alergija ne traja večno, sem na idejo vseeno pristala, za vsak slučaj pa v torbico potisnila...