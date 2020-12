Kužkom in muckam pomagajo najti nov dom

David Amaro z Luckyjem, mešančkom s tibetanskim terierjem

Žival je lahko darilo samemu sebi.

Če ste na družabnih omrežjih, gotovo veste, da te dni številni znani Slovenci pomagajo kužkom in muckam iz Zavetišča za zapuščene živali Ljubljana najti nov dom.Akciji, ki poteka pod okriljem hotela Bled Rose, se je pridružila petnajsterica znanih obrazov: glasbenik, pevec, igralka, voditelj, pevka, pevec in tekstopisec, pevkein, vizažistka, model in vplivnež, youtuberka, udeleženec resničnostnih šovovter igralka, manekenka in instagramerkaNjihove fotografije, ki so ta teden bliskovito hitro zakrožile po spletu, je posnela, sicer teta plesalke in koreografinje. Znani obrazi bodo krasili dobrodelni koledar, izkupiček od prodaje pa bo namenjen ljubljanskemu zavetišču za živali.Ob tem še misel, vodje zavetišča: »Žival je lahko darilo samemu sebi, če smo posvojitev ali nakup dobro premislili, se posvetovali z vsemi člani družine in sprejeli skupno odločitev za ta pomemben korak.« V ljubljanskem zavetišču za živali je trenutno 74 muc in 10 kužkov.