Kuža Jinx jih je še bolj povezal

Rešila sta ga iz zavetišča.

Podjetnica, članica skupine Bepop Ladies, žena in mama treh deklicima zadnje tedne polne roke dela z novim družinskim članom. Z možem sta namreč dolgo odlašala, a sta zaradi velike želje svojih treh otrok naposled le popustila in domov pripeljala kužka.Ne kateregakoli, ampak sta psička, ki sta mu nadela ime Jinx, rešila iz zavetišča, kar je njuno srce še dodatno napolnilo z ljubeznijo do tega simpatičnega mešančka, ki sta mu rešila življenje.»Sprejela sva plemenito odločitev, da za vedno ponudiva dom temu prisrčnemu rešenčku. Z besedami težko opišem to veselje, srečo, njegovo hvaležnost in toplino v naših srcih. V našo družino je prinesel še več veselja in nas še bolj povezal,« pravi Tinkara, ki je trdno sklenila, da bodo Jinxu do konca njegovih dni nudili varen in ljubeč dom.