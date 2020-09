Kuharske prigode Tanje Žagar: buške zaradi hruške

Tanja Žagar je ena tistih, ki se zna pošaliti na svoj račun. Naj bo še tako boleče, stisne zobe in vse skupaj obrne na smeh. Veliko časa preživi za štedilnikom, zato ni čudno, da se ji vsake toliko pripeti kakšna nezgoda.



Ko je tako nekega dne že mislila, da bo dan minil brez zapletov, so jo premamile hruške. Iz njih je hitro naredila slastno pito, v naglici pa pozabila zapreti kuhinjsko omarico in med jemanjem pite iz pečice je počilo. »Tako močno sem se zabila, da mi glava tega najbrž nikoli ne bo oprostila. Zaradi hruške sem ’fasala’ buške in lepo pozdravljam vse svoje sorodne nerodne duše,« je delila svojo ne preveč sladko izkušnjo in se preimenovala v ’buškarico’.



Na srečo je bila vsaj pita odlična tolažba za uplahnitev otekline.