OKUSNI RECEPTI

Kuhajte kot tekmovalci MasterChefa: sveže in sočne poletne jedi (Suzy)

Poleti, ko temperature narastejo, vročina zmanjša tek in voljo do preživljanja časa ob vročem štedilniku, nam prav pridejo hitri recepti za sveže jedi. Svoje najljubše so z nami delili nekateri tekmovalci letošnje sezone priljubljene kuharske oddaje.
Fotografija: Barbara Ribič priporoča: bananov kruh
Barbara Ribič priporoča: bananov kruh

A. K., FOTO: POP TV, osebni arhiv
20.08.2025 ob 13:00
A. K., FOTO: POP TV, osebni arhiv
20.08.2025 ob 13:00

Bananov kruh  Bananin kruh * 90 ml mleka * 1 žlica soka limone * 3 beljaki * 3 zelo zrele banane * 75 ml olja * 130 g (rjavega) sladkorja * žlička vaniljeve paste * 250 g moke * ščep soli * žlička sode bikarbone * žlička cimeta in muškatnega oreščka * temne čokoladne kapljice ali na koščke narezana čokolada 1. Mleku primešamo limonin sok in pustimo stati. Beljake počasi stepemo v sneg. 2. V drugi skledi najprej dobro umešamo sladkor, olje in vaniljo, nato še pripravljeno mleko in z vilicami zmečkane banane. 3. K tej mešanici presejemo moko, ki smo ji dodali sol, sodo bikarbono ...

