Kuhajte kot tekmovalci MasterChefa: sveže in sočne poletne jedi (Suzy)

Bananov kruh Bananin kruh * 90 ml mleka * 1 žlica soka limone * 3 beljaki * 3 zelo zrele banane * 75 ml olja * 130 g (rjavega) sladkorja * žlička vaniljeve paste * 250 g moke * ščep soli * žlička sode bikarbone * žlička cimeta in muškatnega oreščka * temne čokoladne kapljice ali na koščke narezana čokolada 1. Mleku primešamo limonin sok in pustimo stati. Beljake počasi stepemo v sneg. 2. V drugi skledi najprej dobro umešamo sladkor, olje in vaniljo, nato še pripravljeno mleko in z vilicami zmečkane banane. 3. K tej mešanici presejemo moko, ki smo ji dodali sol, sodo bikarbono ...