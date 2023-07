Ksenija Benedetti praznuje: Zase in za očeta

Veliko razlogov ima nekdanja prva dama slovenskega protokola, da visoko v zrak dvigne čašo. Tokrat vsaj dve, saj je na dan rojstva očeta Lada Mahneta izdala pompozno napovedano avtobiografijo Hiša sozvočja. Ksenija Benedetti je svojega ljubljenega 'tatija' klicala Ladek in bila sta v odličnih odnosih. Vedno je bil ponosen na njene uspehe, zdaj pa je med platnice ujela nekaj najpomembnejših zgodb, ki so jo zaznamovale.

Še vedno čuti bolečino v srcu, saj je prav on, ki velja za najpomembnejšega moškega v njenem življenju, ne bo nikoli prebral. Zato pa je bil navdih, da je spisala eno najbolj nenavadnih in pričakovanih del. Skozi iskrivo branje jo bomo lahko spoznali v vseh niansah in čustvenih stanjih. Med drugim bomo izvedeli, kakšna je, kadar je jezna, žalostna, pogumna in ustvarjalna.