Ksenija Benedetti praznuje: Tudi pri 60 imam pravico sanjati (Suzy)

Šestdeseta niso nova štirideseta, pravi Ksenija Benedetti v aktualni kolumni One plus. Slavljenka, ki je zamenjala desetletje in zakorakala v šestico, ne želi olepševati okoliščin staranja.

»Življenje je bilo z mano zelo prijazno in neskončno hvaležna sem za to. Tako sem pri šestdesetih v velikem, velikanskem plusu. Pravzaprav sem zadela na loteriji, vendar mi je še kako mar za tiste, ki vsak dan izgubljajo,« se ob osebnem prazniku zamisli nad usodami manj privilegiranih. Preostanek na tem planetu želi preživeti v ustvarjalnem miru, s počasnimi jutri in ljubljenimi večeri. »In v objemu zdravja,« poudari poglavitno vrednoto.

»Pri šestdesetih imaš pravico tudi sanjati. In odgovornost, da poveš na glas, ko sanje drugje postajajo pekel in pepel,« opozori na vojna grozodejstva po svetu. »Nova številka desetletja prinaša kilograme dragocenih izkušenj in nepogrešljive ljubezni in nekaj drugih kilogramov, ki jih ne znam pojasniti,« hudomušno zaključi. Vse najboljše tudi iz našega uredništva, Ksenija!