Ksenija Benedetti: Dvojina mi veliko pomeni

Rodila se je v Kopru, do svojega tretjega leta živela v Hrvatinih, otroštvo preživela v Olmu, mladost pa na Markovcu. Skozi in skozi je Primorka, kar se čuti v njeni brbotavi, nalezljivi energiji. »Čistokrvna Brkinka sem,« se zasmeji.»Moji starši in stari starši so vsi iz Brkinov.« V otroštvu je pogosto kak dan tu in tam preživela pri starih starših. »Ko sem bila deklica, so me vedno, ko sem bila bolj slabotna, peljali k noni, ki me je znala prefrigano nasititi in moja bleda lica spremeniti v rdeča. V usta mi je spretno dala marsikaj, česar jaz sicer ne bi jedla, in mi ob tem dopovedovala, da je to zelo dobra tortica, ...