Ksenija Benedetti: Boleč spomin na očeta

Še vedno se vsak dan pogovarja s svojim dragim očetom, ki ga je pred časom izgubila.

Slavljenje obletnic življenja nas opozori, da smo minljivi. Z vsakim letom smo bližje slovesu, in tudi takrat, ko nismo več fizično prisotni na tem svetu, živimo v spominu. Enega takšnih je v teh dneh obujala, ki je pred dobrim letom in pol izgubila očeta, svojega velikega zaveznika, podpornika in vzornika. In Ksenija kljub izgubi z mešanico žalosti in veselja obeleži njegov rojstni dan.»Imel bi jih 78,« je zapisala ob fotografiji, na kateri je videti neskončno srečna., kot ga je ljubkovalno klicala, jo je oborožil z vrednotami, zaradi katerih je ena najbolj priljubljenih Slovenk. »Vem, spet se bom veselila in smejala iz srca, a nežna žalost bo za vedno počivala nekje v kotu mojega sončnega spleta. In ja, vem, nikoli več ne bo tako, kot je bilo,« je v eni od svojih kolumn zapisala v slovo ljubljenemu očetu, ki se mu je zahvalila, da je bil najboljši v tem vesolju.