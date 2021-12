JAKA TREVEN, ŠAMANSKA SVETA MEDICINA

Kriza se bo končala, ko je ne bomo več potrebovali

Težke življenjske izkušnje so ga spodbudile k spraševanju o svojem poslanstvu in resnični naravi bitja. Duhovni preboj je doživel v Indiji, kjer se je zlil s kozmično zavestjo in dojel, da je um zelo prefinjena iluzija. S šamansko sveto medicino pomaga drugim prebuditi praspomin sebstva, pri celostnem terapevtskem delu pa pomaga tudi s Teslovimi generatorji. Pravi, da je v pandemiji edina možnost za spremembo, da se obrnemo navznoter, trenutno zdravstveno krizo pa so naznanili že kozmološki ciklusi.