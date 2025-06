Kritična Miša Molk: Smo res prodali vse, kar se je prodati dalo? (Suzy)

Miša Molk velja za žensko, ki ne deli površnih misli, ampak si drzne dregniti kdaj tudi tja, kjer najbolj boli. Denimo v izgubo slavnih podjetij, s katerimi so odraščale številne generacije.

»Velikokrat se vprašam, kam so odšle naše izjemno prepoznavne in uspešne znamke. Zdajle se recimo spomnim na Gorenjska oblačila, Jutranjko, Almiro, Rašico, Muro, Toper, Iskro, Alpino, Peko, Adrio Airways ... Smo res izjema v Evropi brez lastnega letalskega prevoznika?« dvigne obrvi v znak začudenja. Tudi Tomos je bil priljubljen med mladimi in starimi, kot je demonstrirala med sedenjem na enem izmed arhivskih modelov.

Miša je obudila spomin na legendarni moped.

»Očitno nam in tudi njim ni bilo dovolj mar, da smo oziroma so dopustili, da vse shira, se proda ali zamenja lastnika. Če parafraziram Zorana Predina, bi vprašala, smo res prodali vse, kar se je prodati in – oprostite izrazu – za*ebat dalo,« je neposredna prva dama slovenske televizije.