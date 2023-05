Kristjan Čeh in Anna Maria Orel: med delom in užitkom

Kanarski otoki so idealni za pripravo na novo tekmovalno sezono. Naš vrhunski metalec diska je s svojo drago odpotoval na Tenerife in tam združil oddih z napornimi treningi. Kristjan Čeh pravi, da je Anna Maria idealna družba, saj ga spremlja med nabiranjem kondicije in piljenjem tehnike. Hkrati se lahko prepustita idealni klimi in sončnim žarkom, ki so jima že priskrbeli poletno barvo kože. Vročina ni pretirana, zato je dovolj, da si naš ptujski silak sleče majico in nadaljuje predpisane vaje. Kadar postane nevzdržno, pa se vrže v hladno morje, da se osveži. Veseli ga, da se ima priložnost naužiti pristnega počitniškega vzdušja, čeprav je osredotočen na trdno delo, ki bo na atletskih mitingih in prvenstvih obrodilo sadove.