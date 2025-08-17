INTERVJU

Kristina Kočan, pesnica: Ptuj je vsakič znova čaroben (Suzy)

Ptuj bo avgusta že devetindvajsetič postal središče mednarodne poezije in vrhunskega vina. Festival Dnevi poezije in vina v organizaciji založbe Beletrina, eden najpomembnejših pesniških dogodkov v tem delu Evrope, bo med 18. in 23. avgustom najstarejše slovensko mesto znova preobrazil v stičišče besed, glasov in okusov z vsega sveta.
Fotografija: Kristina Kočan
Kristina Kočan

R. S., FOTO: Kristijan Robič
17.08.2025 ob 13:00
R. S., FOTO: Kristijan Robič
17.08.2025 ob 13:00

Letos prinaša več kot sto pesnikov, umetnikov in vinarjev ter nekaj novih prizorišč, kjer se bodo prepletli poezija, glasba in vino – celo na vrhu prenovljenega ptujskega Mestnega stolpa. O tem smo se pogovarjali s programsko vodjo festivala, pesnico in prevajalko. Kako bi opisali letošnji koncept festivala – kaj je tisto, kar bo zaznamovalo leto 2025? Letos bomo imeli znova priložnost slišati in spoznati kar nekaj pesniških legend. Glavnino pesniških gostov, ki prihajajo iz kar dvanajstih različnih držav z vsega sveta, je za nas odbrala letošnja kuratorka, nemška pesnica Katharina Schultens...

