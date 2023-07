Krešimir Mišak: Sistem človeku jemlje avtonomijo, da bi ga lahko nadzoroval (Suzy)

Svari, da se za privlačno novo tehnologijo skriva velika nevarnost, da sta pred vrati uvedba digitalne valute, ki bo temeljila na ogljičnem odtisu, in ustvarjanje ene same globalne države. Izziv našega časa je, kako vse to preprečiti, saj vodi v tehnokracijo in najhujši orwellovski elektronski stalinizem.

Kje vse nas programirajo?

Skoraj ni področja, na katerem nas ne. Subliminalna sporočila so na televiziji, v filmih, od oglasov do vseh omrežij. Temeljni koncepti o svetu, nastanku življenja bi morali biti vpeljani v šole. Danes se je pojavila še kultura preklica ('cancel culture'), ko skupnost zavrača posameznike, ki o nečem drugače razmišljajo, ker je vse omreženo, pa lahko kogarkoli hitro oklevetamo na internetu. Taka količina programiranja vpliva na nas skoraj povsod, celo tam, kjer tega ne bi pričakovali – v zvezi z nastankom življenja, zgodovinskimi dogodki, kako fizika razlaga vesolje, kaj je napredno in kaj staromodno …

In kdo stoji za tem? Kdo nadzoruje svet in kaj želi?

Ni težko reči, kdo so, a hkrati oni niso čisto na vrhu. Lahko govorimo o korporacijah Vanguard, Blackrock, investicijskih fondih, ki posedujejo skoraj vse na svetu; o mreži društev, ki so bolj ali manj javna ali tajna, Ameriškem svetu za zunanje odnose, Rimskem lobiju itd. Lahko govorimo o nacionalnih institucijah, ki se predstavljajo, kot da delujejo v dobro človeštva – Združeni narodi, EU itd. Lahko govorimo tudi o vrhunskih transhumanistih, kot je Svetovni ekonomski forum, za katerega se zdi, da je za vsemi geostrateškimi, političnimi, ekološkimi premiki in usmerja svet h transhumanizmu.

Iz poletne Astro Suzy

To še vedno ne odgovarja na vprašanje, kdo in zakaj. Imam odgovor, a raje prepuščam ljudem, da sami iščejo, kaj je skrito v oblakih Olimpa, ker je pomembnejše, kaj in kako se dogaja, na kakšen način se izvaja transhumanistična agenda in kaj pomeni za človeka. Če to razumeš, se lahko temu zoperstaviš, kdorkoli že stoji za tem. Ne gre namreč le za profit in elite, kajti tudi slednje so sužnji te hierarhije. V resnici nimajo moči in svobode, saj le delajo, kar se jim reče, za neki program, ki ga imenujemo transhumanizem, nekoč pa so mu rekli luciferjanstvo. Vse v imenu totalitarističnega kolektivizma, v katerem bi bili ljudje elektronsko spojeni z računalniki.

Krešimir Mišak

