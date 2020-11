Tekmovalna fanta

Družina Mihe Deželaka rada preživlja čas skupaj in ravno te dni, ko imajo otroci počitnice, zelo pogosto igrajo družabne igre. »Človek ne jezi se nam je zelo pri srcu,« pravi Miha in prizna, da sta s sinom Matejem najbolj tekmovalna člana družine. »Nerada izgubljava. Matej je denimo te dni celo vrgel kocko po tleh,« v smehu pove in doda, da je otroke marca, ko smo bili prvič v karanteni, naučil igrati tarok. Zelo radi igrajo tudi activity, saj se ob njem odlično zabavajo in nasmejijo do solz. »Predvsem pa smo zelo radi skupaj, sploh ni pomembno, kaj počnemo, vedno se imamo odlično,« še doda Miha.