Kraljica v solzah in smehu (FOTO)

No, seveda ne povsem, saj se to za njeno veličanstvo pač ne spodobi. A kraljica Elizabeta II. je le prišla na javni dogodek, čeprav je zamudila slavnostno odprtje parlamenta. Tokrat je že drugič v nekaj dneh obiskala razstavo konj, katerih velika ljubiteljica je.

Lady Louise je na Filipovi kočiji ganila kraljico, ki je vse skupaj opazovala z resnim izrazom na obrazu.

Na začetku junija jo čaka še praznovanje svojega platinastega jubileja, ki ga bo seveda praznovala brez ljubljenega moža princa Filipa. Prav njemu se je poklonila kraljičina vnukinja lady Louise, hči princa Edwarda in njegove žene Sophie, ki dedka močno pogreša. Po veliki areni je namreč vodila Filipovo kočijo ob finalu Galopa skozi zgodovino, ki je tudi del praznovanja sedemdesetletne vladavine kraljice. Osemnajstletno dekle čuti podobno strast do vožnje s kočijo, kot jo je Filip, ki je utrdil mesto tega športa v Veliki Britaniji.

Kraljica je prisotne navdušila tudi s svojim smislom za humor, saj se je pogosto nasmihala ob šalah na svoj račun in račun angleške zgodovine. Omid Djalili, ki je nastopal v vlogi glasnika in torej voditelja večera, se ji je tudi javno zahvalil, da je dogodek počastila s svojo prisotnostjo. »Hvala, da ste izbrali nas namesto parlamenta!« je dejal, kraljica pa je dvignila roko v pozdrav.

Med nastopajočimi je bila tudi Helen Mirren, ki je uprizorila delčke iz kraljeve zgodovine v vlogi Elizabete I., ki jo je igrala že trikrat poprej in za svojo vlogo prejela celo oskarja. Prikazala je dogodke od začetka elizabetinske dobe in vključila številne pomembne dogodke in osebe, vključno z Williamom Shakespearom. Kraljica je pozorno in z zanimanjem spremljala nastop igralke, ki je kar dvakrat uprizorila tudi njo. Do tega dne je edina igralka, ki je nastopila v vlogi obeh kraljic.

Tom Cruise je bil še najbolj nenavadna izbira med nastopajočimi.

Morda še najbolj nenavaden gost večera je bil Tom Cruise, ki so ga oboževalci skorajda pomendrali na poti do windsorskega gradu. Številni predani kraljičini podaniki pa so mu kaos zamerili, še bolj pa, da je nastopil le zato, ker je isti teden premiero dočakalo nadaljevanje filma Top Gun.