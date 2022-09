Kraljica Elizabeta II.: feministična ikona (FOTO)

V ponedeljek se bodo Britanci poslovili od svoje ljubljene kraljice, za katero z njimi žaluje ves svet. Pripoved o princesi, ki sprva sploh ni bila v vrsti za prestol, a je kraljevala kar sedem desetletij, se bere kot filmska zgodba.

Na vrh se je Elizabeth Alexandra Mary zavihtela pri 25 letih in do konca držala obljubo, ki jo je takrat dala: »Vse svoje življenje bom služila svojemu narodu, pa naj bo kratko ali dolgo.«

Bila je ne le najdlje vladajoča monarhinja, temveč tudi ena najbolj navdihujočih žensk. Poglejmo trenutke, ko je pokazala svojo levjo plat.

Leta 1940 je pri 14 letih otrokom poslala spodbudno sporočilo prek radia, potem pa se med drugo svetovno vojno izučila za avtomehaničarko in voznico. Pri 18 letih, februarja 1945, se je pridružila ženskemu oddelku britanske vojske, kjer je bila vajenka za motorna vozila in se naučila voziti tovornjak. Šlo ji je tako dobro, da je bila častno povišana v nižjo poveljnico. S sestro Margareto sta se pomešali v množico, ki se je veselila konca vojne na londonskih ulicah.

Ko se je leta 1947 poročila s Filipom, ni prevzela njegovega priimka, saj je želela, da ime Windsor ostane v kraljevi družini. To njenemu možu seveda ni bilo najbolj všeč, zato je nazadnje privolila v oba priimka. Vsi njuni potomci (razen otrok princese Anne, ki nosijo priimek svojega očeta) se zato danes pišejo Mountbatten-Windsor.

S sestro sta se šolali na domu, sama pa je želela, da imajo njeni otroci izkušnjo normalnega življenja, zato so se vsi šolali zunaj Buckinghamske palače. Njena mama je temu ostro nasprotovala, kraljica pa je s tem postavila nove, modernejše temelje, ki so odgovorni tudi za način izobraževanja, ki so ga danes deležni George, Charlotte in Louis.

Ko jo je leta 2003 na Škotskem obiskal Abdullah, kralj Savdske Arabije, mu je ponudila, da mu razkaže svojo posest okrog gradu Balmoral, kjer je nedavno preminila. Kralj je obotavljaje se sprejel povabilo, v land roverju pa je za volan sedla kar sama kraljica in ga popeljala naokrog. Ta gesta je bila še toliko pomembnejša, ker takrat ženske v Savdski Arabiji niso smele voziti.

Do leta 2011 je zakon o prvorojenstvu zapovedoval, da je prestolonaslednik vedno prvorojeni sin vladajočega monarha. Iz tega razloga so bile deklice iz vrste izrinjene. Kraljica je prav na tiho poskrbela za spremembo v zakonu o nasledstvu, da imajo zdaj sinovi in hčerke monarha enake pravice do prestola.

Da je modna ikona svoje vrste, je že znano, saj je s harmoničnim videzom od glave do pet navdušila na vsakem dogodku. Postala je tudi prva monarhinja, ki se je udeležila modne revije na londonskem tednu mode, ko je pred štirimi leti sedela zraven Anne Wintour in živahno komentirala oprave na modni pisti.

