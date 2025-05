Kraljevska zvezda Algol in ples planetarnih sil: Ko nebo šepeta resnico (Suzy)

Tisto, kar te gleda naravnost v oči in pove resnico brez olepševanja, ni sovražnik. Je tvoj klic k svobodi. To je sporočilo zvezde Algol, znane tudi kot Demonova zvezda, ki leži na 26. stopinji znamenja bika in je ena najbolj znanih fiksnih zvezd v astrologiji. A tisto, kar nosi v sebi, ni zlo, temveč neukročena moč, ki je bila nekoč kaznovana, ker je bila premočna, prelepa, preveč ženska.