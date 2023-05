Kraljevska zvezda Aldeberan: odklepa globljo modrost in višjo resnico

Odkar pomnimo, človeka zanimajo zvezde, nebo in njihova povezava. Številne civilizacije in starodavne kulture so jasno povedale, da so njihovi bogovi in kralji uporabljali portale za potovanje na nebesne lokacije. Skrivnost egipčanskih piramid, templjev in svetih mest ostaja in buri duhove vse do danes. Z izkopanimi ostanki naprednih civilizacij na arheoloških najdiščih smo priča novim dokazom, ki jih nikakor ne moremo umestiti v časovnico sedanje zgodovine.