Kralj Karel III.: Prisluhnite njegovi najljubši glasbi (Suzy)

Da je kralj Karel III. velik ljubitelj umetnosti, med drugim glasbe, že vemo. Zdaj je v svoji pisarni v Buckinghamski palači posnel podkast, ki so ga naslovili s Kraljeva glasbena soba (The King's Music Room) po eni od sob kraljeve rezidence, v njej je bil krščen leta 1948.

Britanci so komaj čakali seznam petnajstih skladb iz Commonwealtha, ki jih ima najraje, in brskali, kdaj bodo lahko izvedeli, katere so na njem. Naposled je le izdal, da so med njegovimi najljubšimi izvajalci Bob Marley, Kylie Minogue in Grace Jones.

Delil je skladbe, ki mu prinašajo radost, poznavalci so v njih že prepoznali kar nekaj simbolov. Marleyjeva Could You Be Loved, ki je bila izdana v letu, ko je javnost izvedela za njegovo razmerje z Diano, je za mnoge pravzaprav namig na Camillo, ki jo je v resnici ljubil že takrat. Na seznamu je tudi The Very Thought of You Ala Bowllyja, najljubša skladba njegove babice, kraljice matere.

Skladba Haven't Met You Yet Michaela Bubléja je za mnoge mirovna ponudba za Harryja in Meghan, ki sta tesna prijatelja pevca. Dodal je še dve, ki nista izpod dežnika njegove monarhije: Crazy in Love Beyoncé in Upside Down Diane Ross, saj ju menda obožuje.