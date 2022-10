Kraji, kjer straši

Zbrali smo kraje, o katerih so mnogi obiskovalci poročali, da so imeli tam izkušnje z duhovi, premikajočimi se predmeti, občutek groze in slutnjo prisotnosti zla. Ponekod je iz tega nastala celo tržna niša, saj nekateri uživajo v raziskovanju neznanih, zloglasnih krajev in v tem, da jih je strah do kosti, pa naj gre za paranormalne aktivnosti, duhove, obsedenosti ali celo demonske prisotnosti. Med najbolj znanimi sta vsekakor Bela hiša, v kateri poročajo o duhovih preteklih gostov in predsednikov, in londonski Tower, kjer po hodnikih tava Anne Boleyn s svojo glavo v rokah.

V času kuge so v izolacijo na otok Poveglia v beneški laguni dobesedno zvlekli vse, ki so pokazali najmanjše simptome okužbe. Približno 160.000 žrtev so kremirali, zato naj bi njihov pepel sestavljal vsaj polovico otoške grude. Nato so imeli tam psihiatrično bolnišnico, kjer so eksperimentirali s postopki, kot je lobotomija, zato ni čudno, da tam močno straši.

Prebivalec otoka blizu kanalov Xochimilco v Mexico Cityju je nekoč našel truplo deklice, ki jo je naplavilo na plažo, in na drevo obesil lutko kot spomin nanjo. Kmalu je zaslišal šepetajoči dekličin glas, in da bi jo pomiril, začel na drevesa obešati še več lutk. Doletela ga je enaka usoda kot njo, danes pa obiskovalci trdijo, da so videli premikajoče se oči govorečih lutk.

Hotel Stanley v ameriškem Coloradu je navdihnil knjigo The Shining (Izžarevanje) Stephena Kinga, ko je ta v njem neko zimsko noč celo prespal. Tudi vi lahko, čeprav gostje poročajo o maničnem smehu in klavirski glasbi, ki odmevata po hodnikih.

Utrdbo Bhangarh in kraj, kjer stoji v Indiji, je preklel zlobni čarodej, ko ga je zavrnila princesa Ratnavi. Vse duše, ki bodo vstopile, bodo tam ujete za vedno, izza zidov pa naj bi se slišali grozljivi zvoki. Celo indijska vlada je tako ljudem prepovedala vstop med sončnim zahodom in vzhodom.