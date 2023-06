Kourtney Kardashian bo rodila četrtega (Suzy)

Končno se ji bo izpolnila želja! Čeprav ima Kourtney Kardashian z bivšim Scottom Disickom že tri otroke, Masona, Penelope in Reigna, je njegove snubitve vztrajno zavračala. Oče njenih otrok naj bi jo v devetih letih zveze kar trikrat zaprosil, a njegovih prošenj ni uslišala. Ko se je zaljubila v bobnarja Travisa Barkerja, dolgoletnega prijatelja, pa si je hitro nataknila njegov zaročni prstan in leto dni po začetku zveze svojemu priimku že dodala njegovega. Travis in Kourtney sta si želela zvezo okronati še z otrokom, a kljub številnim poskusom umetne oploditve in hormonskim injekcijam nista bila uspešna. Ker je bil proces za zvezdnico resničnostnih šovov preveč neprijeten in je trpelo njeno zdravje, sta na začetku leta odnehala. Zdaj je veselo naznanila, da pričakuje četrtega otroka, po fotografijah sodeč pa je v petem mesecu nosečnosti.

Kourtney, ki sicer zelo rada poudarja svoje čare, je zadnje mesece nosila ohlapna oblačila.