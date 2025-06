Kot najstnica se je borila z odvisnostjo od alkohola in drog, danes je zvezda (Suzy)

Rodila se je kot Elizabeth Woolridge Grant in je znana po svojem melanholičnem slogu, retro estetiki in prepevanju o ljubezni, izgubi, slavi in ameriških sanjah. Pela je že v cerkvi in se kot najstnica borila z odvisnostjo od alkohola in drog. Pesmi je začela pisati v internatu, trezna je od leta 2003. Ko je potem živela pri teti in stricu ter delala kot natakarica, jo je stric naučil igranja na kitaro. Počasi je začela nastopati kot Lizzy Grant ter prostovoljno delala z brezdomci in odvisniki. Ime si je nadela po igralki Lani Turner in zaradi kubanskih prijateljev ter avtomobila Ford Del Rey.

Je najstarejši otrok v družini: ima sestro Caroline in brata Charlieja.

Preboj je dosegla leta 2011 s singlom Video Games, ki je s svojo nostalgično atmosfero in nenavadno vokalno interpretacijo pritegnil široko pozornost. Videe je snemala kar sama. Sledil je album Born to Die (2012), ki je postal mednarodna uspešnica. Z leti je izdala več odmevnih albumov ter si utrdila položaj ene najvplivnejših umetnic sodobnega časa. Septembra lani se je poročila z Jeremyjem Dufrenom, lovcem na aligatorje.

Ko je bila še zelo mlada, se je močno obremenjevala s smrtnostjo ljudi.

Leta 2008 je pridobila diplomo iz filozofije s poudarkom na metafiziki.

Videospot za Born To Die je posnela v razkošni baročni palači Château de Fontainebleau.

Pred nastopi ima menda gromozansko tremo.

Jeremyja je spoznala, ko je šla z njim na ogled aligatorjev.