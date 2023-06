Eva Boto: koroška Ljubljančanka ali ljubljanska Korošica? (Suzy)

Korošica Eva Boto se je na glasbene odre po vsej Sloveniji dolgo podajala iz Maribora. Ko je to postalo prenaporno, pa se je odločila za selitev v Ljubljano. »Glede na to, v kakšnem poslu sem, je bila to najbolj logična poteza. Laže se mi je voziti na koncerte, tri četrtine opravkov je v Ljubljani. Ne porabim več toliko časa za vožnje,« našteje praktične razloge in navrže, da je bila selitev po eni strani težka. Dolgo je živela v Mariboru, osem let s faksom vred, tri leta je ostala še po diplomi. »Bilo me je kar strah, odločitev je bila spontana, a sem dala karte na mizo. Zadnji dan v Mariboru sem jokala, to mesto bom pogrešala, mislila sem, da se ne bom navadila Ljubljane, a zdaj pravim samo eno – zakaj nisem šla že prej ... Težko je bilo najti stanovanje, a sem 'zadela na loteriji', tako z lokacijo kot najemodajalci. Vesela sem, da je lahko kuža z mano, kajti v treh četrtinah oglasov pravijo, da v stanovanju ne smejo živeti hišni ljubljenčki. Bilo je težko, a sem našla pravi dom.«