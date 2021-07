Zvezdniki izkoristili karanteno, poplava dojenčkov (FOTO)

Gigi Hadid in Zayn Malik Manekenka je nosečnost zelo dobro skrivala ravno zaradi popolnega zaprtja. 24. septembra je po precej napornem porodu rodila hčerkico Khai. Na družabnih omrežjih je sicer malce namigovala o nosečnosti, da so oboževalci kar tekmovali v ugibanju, svoj trebušček je kar dolgo skrbno skrivala, ime hčerke pa še dlje.

Rooney Mara in Joaquin Phoenix Spoznala sta se leta 2013 in postala nerazdružljiva. Leta 2019 sta se zaročila, septembra lani pa na presenečenje vseh dobila prvorojenca, ki sta ga poimenovala po Joaquinovem pokojnem bratu Riverju. Veganski par ima veliko skupnega: varujeta zasebnost in se borita za pravice živali ter čisto naravo.

Macauley Culkin in Brenda Song Nič več sam doma! Par, ki je skupaj že od leta 2017, je 5. aprila povil prvorojenca z imenom Dakota. Deček je dobil ime po pokojni Macauleyjevi sestri, ki jo je pred 13 leti do smrti povozil avto. »Presrečna sva,« je bilo vse, kar sta povedala za javnost.

Troian Belissario in Patrick J. Adams

Igralka iz Ljubkih lažnivk in njen mož, ki je z Meghan Markle igral v nadaljevanki Nepremagljivi dvojec, sta že prvo nosečnost obdržala zase, čeprav so ju takrat izdale fotografije, ki so jih paparaci posneli v Grčiji. Prvorojenki Aurori se je zdaj za javnost povsem nepričakovano pridružila Elliot Rowena, ki se ji je tako mudilo, da se je 15. maja letos rodila kar v avtomobilu pred porodnišnico.