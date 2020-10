Koronska poroka rokometaša in manekenke

Na edinstven datum, 10. 10. 2020, sta v zakonski stan skočila znani rokometaš Klemen Cehte in nekdanja manekenka Tjaša Ošlak, ki je na profilu na facebooku svojemu priimku že dodala moževega. Za poroko sta se odločila, čeprav sta morala upoštevati stroge ukrepe NIJZ in imeti med obredom čez usta in nos napeti maski. Ob njiju sta bili le še priči in njuni najbližji. A to ni skazilo njune sreče, v zakon ju je z izbranimi besedami pospremila Marijana Kolenko, pooblaščenka za sklepanje porok. Tjaša, ki je blestela v ozki beli čipkasti obleki, je sicer del ekipe Beauty time in kot vizažistka skrbi za profesionalne in zanimive make upe, pred devetimi leti pa je bila tudi kandidatka za miss Universe. Njen mož Klemen, nekdanji slovenski rokometni reprezentant, pa bo v prihodnji sezoni okrepil vrste avstrijske prvoligaške ekipe HSG Remus. Obema čestitamo in želimo vse dobro.