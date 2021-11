Koronaobdobje prinaša nove začetke

Čeprav se koronavirus še kar na pusti odgnati in je marsikomu dodobra spremenil življenjske navade, se naši glasbeniki ne dajo. Številni so to leto imeli kar nekaj nastopov, hkrati pa so poskrbeli za naraščaj. Verjetno se strinjate, da bodo prihajajoči zimski meseci najbolj primerni za crkljanje.

Čeprav smo v Suzy napovedali, da bosta dva znana glasbena para zibala v začetku tega meseca, pa sta oba težko pričakovana novorojenčka malce pohitela. Kar 14 dni pred napovedanim rokom sta se prvorojenca Tima 21. oktobra razveselila Barbara in Rok Žlindra iz istoimenskega Ansambla Roka Žlindre, 29. oktobra pa sta veselo novico sporočila tudi Klara Lorger, pevka koroškega Ansambla Vihar, širši javnosti znana kot nekdanja tekmovalka šova Zvezde plešejo, in njen Drago Jambrek, prav tako glasbenik, član skupine Zaka' pa ne.

Klara Lorger in Drago Jambrek s hčerkicama Glorijo in Trino so tik pred rojstvom Eve naredili še lepo skupno družinsko fotografijo.

Po starejši Gloriji in mlajši Trini, ki že pojeta in nastopata ter sta očitno podedovali glasbene gene, sta se zdaj razveselila še najmlajše Eve, ki so jo prav vsi štirje težko pričakovali. In celo Eva je prišla malce prej kot načrtovano. A če so v družini Lorger-Jambrek otroškega joka že vajeni, je rojstvo Tima povsem spremenilo ritem Roka in Barbare Žlindra, ki sta novico o nosečnosti kar dolgo uspešno skrivala.

Čeprav sta očitno rada skrivnostna, sta svojega prvorojenca Tima, ki je češnja na torti njune dolgoletne ljubezni, ponosno pokazala širnemu svetu že takoj po rojstvu, saj sta prvo skupno družinsko fotografijo naredila že v porodnišnici. Seveda vsem iskreno čestitamo in želimo vse dobro.

Veliko razlogov za veselje pa ima tudi skupina Harmonk'n'roll, katere člani so se prejšnji teden na družabnem omrežju prav tako pošalili, da so se razveselili rojstva. V prenesenem pomenu besede seveda, saj so imeli v mislih novo polko z naslovom Poka. Gre za pesem v živahnih, žurerskih ritmih, kakršne nam v teh turobnih časih dajo nekaj nujno potrebne energije. Slednjo pa je še dodatno med fante vnesla nova članica skupine, pevka Barbara Novak, ki se jim je pridružila v poletnih dneh.

Skupina Harmonk'n'roll se je nekoliko prenovila in posnela novo polko.

Popolna postava skupine Harmonk'n'roll zdaj torej šteje šest članov, poleg Barbare so v njej še Boštjan Kokalj, Matej Brodarič, Jernej Žunič, Benjamin Lipužič in Gašper Anžič. Novo polko sta ustvarila Boštjan Kokalj, ki je avtor besedila in melodije, ter Damjan Pančur, ki je soavtor melodije in aranžer. Polka opeva razigran in zaljubljen par, ki sta ga v videospotu odigrala Alex Stare in Karmen Trnjak. Sicer pa so harmonk'n'rollovci že stari glasbeni mački, ki so na sceni že 15 let, doslej pa so posneli že kar nekaj uspešnic.

Barbara Novak je nova pevka skupine Harmonk'n'roll.

Najbolj znane so Mini kikl'ca, Kaj bi se sekiral, Ivanka rada sanka, Ena na milijon, skoraj zagotovo pa se bo mednje vpisala tudi njihova nova polka Poka, v kateri kar poka od energije.