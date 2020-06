Korona ustavila veselice, ustvarjanja ne

Poroka poskočnega Dejana Krajnca v bohinjski cerkvi se je odvila le za potrebe snemanja videospota Glasbene šole Bučar.

Radijska urednica in voditeljica na Radiu Veseljak Janja Ulaga se je s številno ekipo mudila v Kranjski Gori, kjer je posnela videospot za svojo prvo skladbo Nič ne zgodi se slučajno.

Fehtarji so ansambel, v katerem so se združili štirje prepoznavni obrazi, ki jih sicer videvamo vsakega v svoji zasedbi.poje pri Kvatropircih,igra kitaro v Ansamblu Saša Avsenika,harmoniko v Ansamblu Raubarji,pa poje v Ansamblu Jureta Zajca.»Smo priložnostni sestav za dekliščine, nepozabne zabave in maturantske plese,« piše na njihovi strani na facebooku. In čeravno so do zdaj preigravali že znane skladbe različnih zvrsti, od polk do rock'n'rolla, kar je tudi njihov slogan, so se v času korone odločili posneti svojo prvo priredbo sicer znane uspešnice Slapov z naslovom Najboljši sem, pod katero sta se podpisala bratain. Fehtarji so jo posodobili, zanjo pa sredi Ljubljane posneli videospot, k snemanju katerega so povabili še druga znana glasbena imena, od poskočnegado čukain, dekleta skupine Chicas ter gada. Prav tako v spotu vidimo še Kvatropirca, modrijana, pevkoter avtorja številnih glasbenih uspešnic. V videospotu pa lahko ob Fehtarjih in drugih akterjih občudujemo dolgonogo CeljankoDejan Krajnc pa je pred dnevi poskrbel za manjši škandal, ko je na svojem profilu ​na facebooku objavil fotografijo poroke, na kateri je on ženin, ob njem stoji harmonikariz Ljubljane, ob skrivnostni nevesti pa znani župnik. A brez skrbi, čeprav je bilo videti, kot da je Dejan res skočil v zakonski stan, je šlo zgolj za snemanje videospota, kot si ga je zamislil Bučar, ki je v snemanje venčka Miheličevih skladb vključil tako svoje harmonikarje, tako učence Glasbene šole Bučar kot ansamble Boršt, Razgled in Lunca. Ti so posneli kadre na Lavričevi koči na Gradišču ter gradu Bogenšperk, drugi del videospota pa je nastal v prelepem Bohinju, kjer mašuje priljubljeni župnik Golob.Čudovito okolico Kranjske Gore pa si je za snemanje videospota za svojo prvo avtorsko skladbo z naslovom Nič ne zgodi se slučajno izbrala, članica dua Vedrina, sicer urednica in voditeljica Radia Veseljak. Družbo so ji delali številni prijatelji, med njimi tudi njena radijska kolegica in prijateljica, zasluge za to, da je skladba ugledala luč sveta, pa imata še dve znani imeni, in sicer, ki je poskrbel za aranžma ter, soprog. »Za tem naslovom se skriva moj pogled na življenje. Prepričana sem, da naključij v življenju ni. Ko pogledaš nazaj, vidiš, da je imel vsak dogodek in vsak človek, ki ti je prekrižal pot, svoj namen,« je svoj prvi avtorski izdelek pokomentirala Janja Ulaga.