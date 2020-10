Korona ji je vzela Ameriko in zabavo

Če bi bilo vse, kot je treba, bi danes nasmejana Ilka odštevala dneve, ko bi položila v svoj kovček še zadnji kos opreme in se odpravila v Severno Ameriko. A letos od tega ne bo nič, Ilka ostaja v Evropi. Mednarodna smučarska zveza (FIS) je že avgusta zavoljo zajezitve korone sprejela vrsto ukrepov, med katerimi je tudi ta, da v koledarju ni tekem v ZDA in Kanadi. Naša šampionesa se navaja na novo realnost. Kdo, če ne športnice in športniki, so mojstri prilagajanja, Ilka pa ni izjema pri tem. »Nova realnost se zdi že kar stalnica, tako da bi lahko govorili le o realnosti, ki se je moramo zavedati in temu primerno ...