Kori z dedkoma: Če se bom vsaj pol tako dobro držal, bom z zadnjico ploskal

Tim Kores - Kori se je po napornem tednu, ko je moral biti vsak dan na drugi snemalni lokaciji, privoščil sproščujoč vikend. Zapeljal se je na vzhod Kvarnerja obiskat dedka. Tam ima kar dva.

Gospod Janko in vnuk Kori ob sončnem vzhodu.

»Janko je tisti pravi, Ivo pa je moj 'instantni' deda. V njuni družbi mi ni nikoli dolgčas, saj poskrbita za zvrhano mero smeha, zadostno količino belega kruha, rib in morja. Skratka vse, kar potrebuje človek, da si malce odpočije od divjega tempa,« nam sporoča pevec in radijski voditelj. Njegova starejša vzornika sta v odlični psihofizični kondiciji in med ribarjenjem je nasmejano ugotovil: »Če se bom vsaj pol tako dobro držal, kot se onadva pri osemdesetih, bom z zadnjico ploskal. Sicer pa smo ribiči iz Kraljevice strah in trepet Jadrana.«