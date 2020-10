Korak za korakom do nove zmage

Mnoge je pretreslo, ko so nedavno izvedeli, da se nekdanja vrhunska atletinja, žena in mama dveh prikupnih otrok, Alenka Bikar, bori z zahrbtno avtoimunsko boleznijo. Naj spomnimo: med karanteno se je nenadoma začela počutiti slabo in kmalu ostala paralizirana od pasu navzdol.



Po tem, ko je šest tednov preležala v bolnišnici, so jo zdravniki napotili na okrevanje v Zavod za rehabilitacijo Soča. Alenka se je odločila boriti, vendar je tudi tokrat posegla vmes korona. Zato so morali paciente začasno poslati nazaj. Takoj ko je bilo mogoče, pa so spet prišli na okrevanje. Alenka te dni daje vse od sebe, da si povrne vsaj nekaj nekdanje kondicije. Smola pa je toliko večja, saj so obiski domačih zaradi nevarnosti okužbe zelo omejeni.



Nekdanja tekačica na kratke proge pri okrevanju postaja maratonka: naredila bo vse, kar je treba, da bo spet tako zdrava in aktivna, kot je bila minula leta. Pri tem ima vso strokovno pomoč pa tudi podporo najbližjih.