Konec težkih dni za Majo Martino Merljak

IZGORELOST

Maja Martina Merljak je nanizala številne odlične vloge v gledališču, na televiziji in v muzikalih, na silvestrovo pa je gledalce TV Slovenija z obilico smeha in dobre volje popeljala v leto 2021. Vendar pa mamici dveh nadobudnežev Jonatana in Vala ter partnerki režiserja Jureta Matjažiča v letu 2020 ni bilo ves čas do smeha, saj se je njeno telo zaradi preveč vsega enostavno uprlo. Zdravniki so ji postavili diagnozo izgorelost. Posebej za Suzy je razkrila, kako se je znova postavila na noge in naučila poskrbeti zase.