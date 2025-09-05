MRKI IN RESETIRANJE

Konec ni tema, temveč priprava na svetlobo (Suzy)

September se začne s tihim korakom, kot bi nebo samo za trenutek zadrževalo dih. Na pragu meseca stoji puščavnik, arhetip leta, zdaj tudi arhetip septembra. Njegova svetilka ni bakla, ki bi osvetlila ves svet, temveč mala laterna, ki kaže le nekaj korakov pred nami. To je bistvo septembra – ne bomo mogli vedeti vsega, ne bomo mogli predvideti prihodnosti v celoti, a videli bomo dovolj, da bomo naredili en sam, iskren korak naprej.
Fotografija: Ali znamo iz meglenih misli izluščiti jasen odgovor?
Ali znamo iz meglenih misli izluščiti jasen odgovor?

Shana Flogie, Foto Getty images​​​​
05.09.2025 ob 13:00
Shana Flogie, Foto Getty images​​​​
05.09.2025 ob 13:00

Na začetku septembra se je Saturn, veliki učitelj, na svoji retrogradni poti vrnil v ribi. Njegov prehod po ribah se je začel marca 2023 in trajal do maja letos, ko je prestopil v ovna. A preden bo tam začel novo poglavje, mora dokončati svoje delo v ribah. V njih bo do februarja 2026, zato bomo jeseni zaključevali odprte zadeve zadnjih dveh let. Ribi niso preprosto znamenje, v njih se vse raztaplja, meja med resnico in iluzijo je zabrisana. Saturn v njih je kot arhitekt, ki poskuša graditi na vodi. Koliko zaupamo? Koliko bežimo? Zdaj se vračamo k vprašanjem, kot so: kje potrebujemo meje v du...

Več iz te teme:

astrologija Shana Flogie napoved astrološka napoved Suzy luna lunin mrk zvezde planeti september

Varnostnik bralki na stranišču pod Kongresnim trgom: »Tu ne smete govoriti!« Kaj se je v resnici dogajalo?
Nujno opozorilo za vse, ki pijejo vodo v plastenkah
Tina Gaber dan pred poroko prekinila molk (VIDEO)
Župan Klobasa žaluje: »Tam, kjer si tolikokrat našla zatočišče, si našla tudi konec svoje poti« (FOTO)

Komentarji:

