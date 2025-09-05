MRKI IN RESETIRANJE
Konec ni tema, temveč priprava na svetlobo (Suzy)
September se začne s tihim korakom, kot bi nebo samo za trenutek zadrževalo dih. Na pragu meseca stoji puščavnik, arhetip leta, zdaj tudi arhetip septembra. Njegova svetilka ni bakla, ki bi osvetlila ves svet, temveč mala laterna, ki kaže le nekaj korakov pred nami. To je bistvo septembra – ne bomo mogli vedeti vsega, ne bomo mogli predvideti prihodnosti v celoti, a videli bomo dovolj, da bomo naredili en sam, iskren korak naprej.
