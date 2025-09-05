Konec ni tema, temveč priprava na svetlobo (Suzy)

Na začetku septembra se je Saturn, veliki učitelj, na svoji retrogradni poti vrnil v ribi. Njegov prehod po ribah se je začel marca 2023 in trajal do maja letos, ko je prestopil v ovna. A preden bo tam začel novo poglavje, mora dokončati svoje delo v ribah. V njih bo do februarja 2026, zato bomo jeseni zaključevali odprte zadeve zadnjih dveh let. Ribi niso preprosto znamenje, v njih se vse raztaplja, meja med resnico in iluzijo je zabrisana. Saturn v njih je kot arhitekt, ki poskuša graditi na vodi. Koliko zaupamo? Koliko bežimo? Zdaj se vračamo k vprašanjem, kot so: kje potrebujemo meje v du...