Konec in nov začetek (Suzy)

Od trenutka, ko sem te začela rojevati, ko si si vsa sveža, razigrana, drugačna, samosvoja začela utirati pot v medijski svet, do danes, ko si postala svetla kraljica revialnega tiska, ki uspešno kljubuje tiskanim medijem v ne ravno prijaznih časih. Ne samo da sem ponosna nate, pravzaprav sem šele s tabo razumela, zakaj sem morala prehoditi takšno pot, kot sem jo. S tabo sem začutila, da končno opravljam svoje poslanstvo.

Nekako se je vse zložilo. Najina pot je bila vznemirljiva, polna izzivov, ob katerih sem se marsikaj naučila, se izklesala in našla pot do sebe. Zato vem, da je prišel čas, da te spustim iz rok. Da greš svojo pot, jaz pa grem novim dogodivščinam naproti. Neizmerno sem hvaležna vsem, ki ste hodili z mano in pisali to lepo zgodbo z vsebinami, ki jih potrebuje spreminjajoči se svet. In hvala, da ostajate in jo boste pisali še naprej. Če sem na kaj zares ponosna, je to ekipa, ki v skoraj nespremenjeni zasedbi vsak teden znova ustvarja zgodbe iz sveta znanih in slavnih in zgodbe, ki nas v teh turbulentnih časih peljejo predvsem nazaj k sebi.

Moje materinske niti se seveda ne bodo pretrgale – če nič drugega, se vas bom vsak petek znova razveselila. Tebi, draga Petra Ujawe, pa podajam uredniško štafeto in ti želim vse dobro na tej poti. Upam, da boš nekoč rekla: bilo je vredno. In najlepša hvala bralcem, da ste. Naj bo Suzy še dolgo vaša življenjska sopotnica.

Prva skupna fotografija kmalu po izidu.

Na solsticij je ekipa pripravila svoj prvi dogodek – Angelsko zabavo.

Bil je najboljši Suzy dogodek. Navdihnil jo je junak telenovel Burak, v Križankah je zavel duh iz 1001 noči.

Leta 2019 je zavladala nostalgija, Suzyke pa so vedno za hece.