Končno na počitnice!

Nekdanji smučarski skakalec Jernej Damjan in njegova žena Taya obožujeta potovanja. Ko je še treniral in tekmoval, sta se običajno po koncu sezone odpravila kam daleč na toplo. To navado sta obdržala tudi po tem, ko se je lotil novih poslovnih izzivov.



Lani jima je sicer potovalne načrte prekrižala korona, letos pa se nista dala. S hčerko Niki sta se s prijatelji odpravila v Dubaj. Pot v arabski svet ni bila preprosta: opraviti so morali dva PCR-testa, imeti dva nočna leta, a ko so se končno zbudili v vroče jutro prečudovitega mesta v Emiratih, niso skrivali navdušenja: tam je vse odprto, tudi zabaviščni parki, kjer je Niki zelo uživala, pa lokali, trgovine ... Trenutno je muslimanski praznik ramazan, zato je gneče še manj, kar pomeni, da so šli v zabaviščnih parkih na vlakec smrti, kolikokrat so želeli, brez čakanja v vrsti.



Damjanovi tako uživajo v tem, kar se nam je včasih zdelo povsem običajno, zdaj pa se je treba za to posebej potruditi.



