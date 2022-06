Na to potovanje je čakala že tako dolgo, da je skoraj obupala. Špela Grošelj je v družbi najboljše prijateljice Ane in zvestega prijatelja Borisa poletela na peto italijanskega škornja. Apulijo je imela že nekaj časa na seznamu želenih potovalnih ciljev, a je vedno prišlo nekaj vmes, zato je odlašala. »Končno se je vse izšlo in lahko sem se podala novim pustolovščinam naproti. Tokrat v res dobri zasedbi, ki ji povsem zaupam in se ne bojim, da se ne bi odlično razumeli. Vsem nam je skupna zabava, uživanje na plaži, druženje ob plesni glasbi in srkanje koktajlov. Povrhu imam še to srečo, ...