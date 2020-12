VLADO POREDOŠ

Koncerte zamenjal za kmečka opravila

Zasavski Orleki bi morali letos proslavljati 30. jubilej od začetka delovanja in se veseliti s svojimi poslušalci po Sloveniji in tudi na tujem. Če že ni koncertov, pa so se zamotili drugače – martinovo so počastili z novim videospotom, pesem Ko se vino več ne toči pa obogatili še z zabavno videozgodbo.