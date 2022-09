Koncert Dinamitk: Srce se nikoli ne postara

Ko sta Jure Franko in njegova žena Simona Vodopivec Franko ustvarila slovensko uspešnico Mamma Mia!, se jima še sanjalo ni, da bodo celo več kot sedem let po premieri napevi iz zabavnega muzikala še vedno tako priljubljeni. In ne le to, neuničljive Dinamitke iz muzikala, ki jih poleg Simone sestavljata še Alenka Godec in Damjana Golavšek, so energično stopile na svojo pot. Jure je za Nedeljske novice povedal, da dela ne le kot producent, pač pa celo kot šofer jezičnih dam, nista pa mu tuji niti pometanje odra in pripravljanje sendvičev za nastopajoče. In kako je videti, ko naokrog vozi tri gajstne pevke? »Ko jih vozim na koncerte, si moram včasih dati slušalke v ušesa, da imam vsaj malo miru. To je nenehno žuborenje in smeh, živahno je kot v čebeljem panju,« je razkril.

Simona, Alenka in Damjana že komaj čakajo, da bodo spet zapele in zaplesale na odru.

Na nastopu, ki so ga naslovili Eksplozivni koncert, se jim bodo pridružili gostje iz Mamma Mie!, med njimi Tomaž Domicelj, Gojmir Lešnjak - Gojc, Patrik Greblo, Mamma Mia! Band, vrhunski plesalci iz Bolera, Jure Sešek, Marjan Bunič in drugi. Zaradi epidemije koronavirusa je to že tretji začetek koncertne turneje, s katero bodo nastopali tudi v drugih krajih po Sloveniji. To jih nadvse veseli, pravi Damjana. »Že pred Mamma Mio! smo bile prijateljice, kot Dinamitke pa smo se rodile pred sedmimi leti. Že na vajah smo čutile posebno medsebojno energijo, kot da smo motor predstave, in zazdelo se nam je, da lahko premikamo gore.« Res bi bilo škoda, da bi ti energiji po petih letih muzikala zaprle pipico, zato so se odločile nadaljevati, začele so snemati avtorske skladbe, priredbe, letos pa se veselijo tudi nastopa na Slovenski popevki. »Naš moto je 'ni konec, dokler ni konec',« se zasmeji Damjana, »Ker se srce nikoli ne postara.«

Seveda pa brez občinstva ne bi šlo, tako so dame hvaležne, da so jih ljudje tako lepo sprejeli. »Vsakemu umetniku ugaja interakcija z občinstvom, saj če ni poslušalcev, tvoj glasbeni klic zvoni v prazno. Lepo je, da so poslušalci navdušeni, me pa smo presrečne. Zdi se nam, da smo na neki način tudi vzor dekletom, ki prihajajo v žlahtna leta, naj se opogumijo tudi takrat kaj narediti prvič ali narediti kaj, kar že dolgo nosijo v sebi, a niso zbrale poguma, da bi poskusile. Za dekleta, ki so v sebi Dinamitke,« se veselo zasmeji pevka. Zato si le vzemite čas in se jim pridružite na koncertu, mi že vemo, da se bodo Križanke kar tresle od eksplozivne zabave!