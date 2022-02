Boris Cavazza: Trpljenje me ni vrglo iz tira

Odpri galerijo

Trpljenje ni pogoj za vrhunsko ustvarjanje Igralec Boris Cavazza na odnos trpljenja in ustvarjalnosti pogleda z drugega zornega kota. »Morda je to bolj značilno za pisatelje, pesnike, slikarje, v igralskem svetu pa tega ne zaznavam. Ob tem najprej pomislim na prvovrstno ameriško igralko Meryl Streep, ki je odraščala v vati, v ljubeči družini, a se je razvila v prvovrstno umetnico. Prav tako iz svojih ustvarjalnih krogov ne poznam koga, ki bi fatalno trpel, kvečjemu zaradi alkoholizma. Tudi Jernej Šugman je bil iz urejene družine, deležen ogromno starševske in sestrske ljubezni, ob tem pa je bil vrhunski igralec. So pa nekateri težje trenutke spremenili v frustracijo, tudi pri pisateljih je nemalo takih, ki pišejo iz grenkobe, prizadetega ega. Spominjam se, kako mi je moj pokojni sin večkrat povedal, da so njegovi sošolci naredili samomor … Trpljenje je lahko vezano na ustvarjanje, tudi sam sem veliko pretrpel, ampak me to ni vrglo iz tira,« je iskren naš igralski prvak, 83-letni slavljenec Cavazza.