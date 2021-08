Kolesarske počitnice Primoža in Tadeja

Tadej se ne more naužiti Urškine ljubezni.

Naša športna asa sta si po izjemnih olimpijskih igrah vzela nekaj tednov zase. Oba sta se zatekla v objem najdražjih,k družini,pa k, s katero te dni praznujeta tretjo obletnico ljubezni.V ta namen ji je izlil svoja čustva in priznal, da je vsak trenutek ob njej nepozaben in da vse tako hitro mine, ker se imata lepo. Rogla pa jo je zinpopihal na morje, kjer so nastali novi osupljivi prizori. S prikupnim dečkom sta spet pozirala v različici 'kakšen očka, takšen sin' in nedavni prvak v kronometru ni mogel skriti dejstva, da za nič na svetu ne bi zamenjal dni, ki jih lahko preživi s svojima srčkoma. Vendar ima vsaka še tako čudovita stvar svoj konec, in so tudi počitnice prišle h koncu.Oba se s svojimi ekipami in bližnjimi podporniki že podajata novim zmagam naproti, mi pa bomo vsi skupaj zanju držali pesti na dirki po Španiji, saj bo na Vuelti vnovič vse v znamenju naših vrhunskih kolesarjev.