Ko v gozdu zadiši po česnu (FOTO)

S čemažem je podobno kot z gobami, moramo ga dobro poznati, da ga ne zamenjamo s strupenimi rastlinami, jesenskim podleskom, čmeriko ali šmarnico. Vedno ga nabiramo list po list, ne v šopih. Ima značilne nežne gladke liste, prepoznavne popke, cvetove in vonj po česnu. Če niste prepričani, ga raje kupite na tržnici.

Zelena juha z domačimi njoki

K zelenjavni juhi se odlično podajo tudi njoki, ki jih skuhamo v loncu aromatične pomladne jedi na žlico. Ta je krepka in nasitna, zato jo lahko postrežemo kot samostojen obrok.

Čemaž z jajčki

Sestavine za 4 osebe:

* 1 mlada čebula (ali 1 manjša navadna čebula)

* 100 g čemaža

* 100 g špinače (lahko zamrznjene)

* 1 l jušne osnove

* sok polovice limone

* 500 g njokov

* pol žličke muškatnega oreščka

* sol in poper

* oljčno olje

* 1 dl sladke smetane, trobentice

Priprava:

1. Čebulo nasekljamo in jo popražimo na oljčnem olju.

2. Zalijemo z jušno osnovo.

3. Ko tekočina zavre, dodamo čemaž in špinačo. Pokrijemo za minuto, da se listki zmehčajo, nato pa vse skupaj spasiramo s paličnim mešalnikom.

4. Začinimo z muškatnim oreščkom, soljo, poprom in sokom limone.

5. Dodamo njoke in kuhamo približno dve minuti, da priplavajo na površje juhe.

špageti, čemažev pesto, špageti s čemažem

6. Postrežemo z malce sladke smetane in s trobenticami.

Špageti s čemaževim pestom

Sestavine za 2 osebi:

* 6 lončkov svežega čemaža

* 80 g pinjol, 30 g sončničnih semen

* ščepec soli, pol lončka oljčnega olja

* 200 g špagetov

Priprava:

1. Pripravimo pesto: svež čemaž operemo in temeljito posušimo. Semena in pinjole na hitro popražimo v suhi ponvi, da zadišijo, nato jih odstavimo, da se ohladijo. Čemaž damo v mešalnik skupaj s pinjolami, sončničnimi semeni ter ščepcem soli in pulzno meljemo, da se dobro seseklja. Nato med mešanjem počasi prilijemo še približno polovico oljčnega olja.

2. Pesto vlijemo v kozarček, ki naj bo ravno prav velik, da ga napolnimo do vrha. Čez prelijemo še preostanek oljčnega olja, da vse popolnoma prekrije. Pesto lahko shranimo v hladilniku v dobro zaprtem kozarčku oziroma ga nekaj žličk uporabimo takoj.

3. Po navodilih skuhamo testenine al dente, nato jih odcedimo in vrnemo v lonec. Dodamo nekaj žličk pesta, dobro premešamo in postrežemo. Po želji lahko pokapamo še z malo oljčnega olja in povrhu naribamo parmezan ali veganski sir.

čemaž, čemažev pesto

Namig: Mlad čemaž je rahlo pikanten, zato pazite pri dodajanju pesta na testenine, da ne bo okus premočan!

Čemaž z jajci

V modi je podobno kot zelena šakšuka, izraelska jajčna jed. Predvsem pa je recept zelo preprost in okusen.

Sestavine:

* 4 do 5 jajc

* 2 žlici oljčnega olja

* 1 por, očiščen in nasekljan

* 200 g mlade špinače

* večji šopek čemaža

* 2 do 3 stroki česna

* nekaj mladih čebulic

* nasekljana sveža zelišča: meta, peteršilj, koriander (če ga najdete)

Priprava:

1. V večjo posodo, najbolje z debelim dnom, nalijemo olje in ga segrejemo. Dodamo na kolutke narezan por in dušimo približno pet minut, da se malo zmehča. Nato dodamo špinačo in čemaž, če imamo večje listke, jih nekoliko nasekljamo.

2. Dušimo, da oboje ovene.

3. Dodamo česen, čim drobneje nasekljan, nasekljana zelišča, solimo in popramo po okusu, pomešamo, da se vse zelenje enakomerno prerazporedi in zelišča zadišijo iz lonca.

4. Potem v podušeno zelenje naredimo štiri luknje primerne velikosti in vanje ubijemo jajca. Pokrijemo in pečemo/dušimo tako dolgo, da beljak zakrkne, rumenjaki pa morajo ostati tekoči. Običajno traja nekaj več kot 10 minut. Preden jajca pojemo, se bodo še malo pokuhala v vroči posteljici.

5. Postrežemo posuto z drobno narezano mlado čebulico in kosom dobrega domačega kruha.

pesto sauce in a spoon, jar with pesto sauce

Namig: Če imamo pri roki grah, lahko tudi zamrznjen, bo dobrodošel dodatek. Dodamo ga še pred porom in dušimo, dokler se ne zmehča. Zares pravi način postrežbe te jedi pa bi bil, če bi dodali jogurt, začinjen z mleto kumino, soljo in poprom, ter maslo, pomešano s pekočo začimbo harisa. Potrudimo se, da dodamo koriander, ki je ob čemažu ena od zeli, ki imajo veliko sposobnost izpiranja težkih kovin iz telesa.

Drugačen čemažev pesto

Sestavine:

* šopek čemaža (približno 100 g)

* 50 g indijskih oreščkov

* sol

* oljčno olje

Priprava:

1. Čemaž očistimo s krpo in odrežemo peclje. Če si ga želimo oprati, ga je treba nato dobro posušiti, najlažje razgrnjenega na vpojni krpi.

2. Indijske oreščke zmeljemo v kavnem mlinčku do želene strukture. Če jih zmeljemo v moko, bo namaz kremast in mazav, za bolj hrustljavega jih le grobo zmeljemo.

3. Liste fino nasekljamo, posolimo, zmešamo z indijskimi oreščki in oljem. Napolnimo manjši kozarček s pokrovčkom in hranimo v hladilniku.

Namig: Če bomo pripravljali večjo količino čemaža, je smiselno uporabiti sekljalnik. V tem primeru ga najprej solimo, med sekljanjem pa prilivamo toliko olja, da nastaja namaz. Na koncu vmešamo mlete indijske oreščke. Za daljše shranjevanje napolnjene kozarčke prelijemo z oljem, tako da površina ne pride v stik z zrakom.